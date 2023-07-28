اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 21 يوليو إلى 27 يوليو:-

الجمعة 21يوليو:

- وزارة التضامن الاجتماعي تشارك بمعرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية والتراثية بمهرجان "خريف صلالة" بعمان" في منافسة قوية مع 15 دولة عربية وآسيوية، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

- د. ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي تشهد الانتهاء من تنفيذ المرحلة والأولي من مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية" الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في مصر والممول من السفارة الكندية.

السبت 22 يوليو:

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة " ينتهي من تدريب 650 مُجندا، و500 شاب وفتاة من المخطوبين بمحافظة قنا، بالإضافة إلى تدريباته الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة التي استهدفت 260 شاب وفتاة من ابناء محافظات الاسكندرية والدقهلية وبورسعيد.

- التضامن الاجتماعي يعيد فتح "البيت النوبي" للحرف اليدوية والتراثية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمحافظة الأقصر.

الأحد 23 يوليو:

- وحدات التضامن بالجامعات تكثف تدريباتها لطلاب الجامعات بجامعات السويس والعريش وأسيوط على ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغرة في إطار مبادرة "الطالب المنتج" الذي أطلقته الوزارة لتنمية الفكر الاستثماري والادخاري للطلاب منذ الصغر، ومحاربة الفقر بكافة أشكاله.

- الهلال الأحمر المصري يختتم توزيع حزم الأدوات التعليمية ضمن فعاليات مشروع "بيئة آمنة ومحفزة"، الذي تنفذه في 1000 مدرسة على مستوى 9 محافظات، والذي يهدف إلى تحفيز طلاب المرحلة الابتدائية وتطوير معارفهم ومهارتهم على حماية أنفسهم.

- بنك ناصر الاجتماعي يواصل دعمه لمستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، ووفد من البنك يزور المستشفى لتفقد الأنشطة والأجهزة التي تم تمويلها من قبل البنك.

الاثنين 24 يوليو:

- برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي يسلم أصول إنتاجية لعمل مشروعات متناهية الصغر بالقرى الأكثر فقراً في محافظات الفيوم وسوهاج والأقصر.

- تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى لمرض الالتهاب الكبدى الوبائي، الهلال الأحمر المصرى يكثف حملته التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعى حول أسباب الإصابة وسبل العلاج.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من إعداد خطة "التنمية المتكاملة لأهالي شمال سيناء"، بقيمة 140 مليون جنيه سنوياً في مجالات الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتوعية، ودعم ذوي الإعاقة، ومنطقتي رفح والشيخ زويد يفوزان بالنصيب الأكبر من الموارد.

- تواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية بمارينا واقبال متزايد على المعروضات المتميزة بالجودة والتصميمات التراثية الاصيلة.

الثلاثاء 25 يوليو:

- القباج تشارك في إطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، والذي تم إعداده بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة العدل والداخلية والنيابة العامة وسفارة سويسرا.

- القباج تجتمع مع فريق عمل برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى، وتوجه بالإسراع في تمويل وتنفيذ 10,000 مشروع متناهي الصغر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في قرى حياة كريمة في 8 محافظات.

- وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي من تجهيز 4 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية، بالشراكة والتمويل من صندوق "تحيا مصر".

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى "علشان ولادكم احسبوها صح" تكثف التوعية بوسائل تنظيم الأسرة في إطار برنامج تنمية الأسرة المصرية، والقباج تعلن عن الانتهاء من 9 مليون زيارة منزلية تحت مشروع "2 كفاية".

الأربعاء 26 يوليو:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، وتعرب عن نجاح الصندوق في توفير الإتاحة في 4 جامعات، وعن تطوير منهج لإعداد المتخصصين في دعم المكفوفين، وتوفير 260 جهاز تعويضي، والتوسع في التأهيل المرتكز على المجتمع.

- صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان ينظم زيارة ميدانية لطلاب وطالبات جامعة حلوان المتفوقين دراسيًا إلى مراكز العزيمة، وتقوم بتدريب وإعداد كوادر تطوعية لتعريف الطلاب بأنشطة الصندوق.

- تنفيذا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود مكثفة لفريق التدخل السريع خلال موجه الطقس السيىء الذى تشهده البلاد، والوزارة تنجح في إعادة مواطن إلى أسرته بعد غياب 25 عام.

- وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن مد فترة التسجيل للتدريب بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى ١٥ من أغسطس القادم وحث الراغبين في التقدم على إرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني.

الخميس 27 يوليو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه لمدينة باري الإيطالية لبحث التعاون في مجالات توفير مشروعات متناهية الصغر في المناطق الريفية، والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وسبل تعزيز الشراكة مع التعاونيات الإنتاجية.

- التضامن الاجتماعى ترد على الفيديو المتداول لطلاب وموظفين بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، وتؤكد أن الوزارة لم تقصر بحق المركز وقامت بتقديم دعم مالى للمركز العام الماضى بقيمة 9 ملايين جنيه، وأنه من الضرورة حل المشكلات المتأصلة بالمركز لتعظيم دوره في خدمة ذوي الإعاقات البصرية.

- صندوق مكافحة الإدمان ينفذ سلسلة أنشطة توعوية للوقاية من تعاطي المخدرات بمنطقة المحروسة واسطبل عنتر، ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين بمشاركة 550 طفل، وحث المرضى على التقدم للعلاج المجاني.