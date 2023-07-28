طاهر محمد طاهر يطلب من كولر تحديد مستقبله فى الأهلى

حرص طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لمعرفة مصيره بشأن بقائه أو الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكشف مصدر مسئول عن أن طاهر محمد طاهر تلقى أكثر من عرض من أندية الاتحاد السكندري وسموحة وزد وسيراميكا لمعرفة موقفه مع الأهلي بعد ارتباط اسمه بالرحيل.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب من كولر تحديد مصيره النهائي من أجل غلق باب الرحيل أو التفاوض مع الأندية التي ترغب في ضمه.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد لطاهر محمد طاهر أن حسم مصير اللاعبين سيكون في نهاية مباريات الفريق بالكأس وإخطار إدارة الكرة بقراراته الفنية.

وأوضح المصدر أن المدير الفني سيمنح اللاعب الفرصة في مباراتي الداخلية والمصري حالة تخطي الفريق الفريق الشرطي في دور الـ16 لكأس مصر وخوض مباراة دور الـ8 أمام الفريق البورسعيدي.

في المقابل يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة دون راحة استعدادًا لمواجهة الداخلية فى دور الــ16 لكأس مصر المقرر لها الأحد المقبل.

ويظهر فى التدريبات اللاعبون الأساسيون الذى منحهم السويسرى مارسيل كولر راحة سلبية لمدة اربعة أيام وتم إبعادهم عن مواجهة المصرى، وهم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وعلى معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمود كهربا وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم.

ويفتقد الفريق الأول بالنادي الأهلى فى مباراة الداخلية وعمرو السولية ومحمود متولى وأكرم توفيق وكريم فؤاد لعدم التعافى النهائى من الإصابات التى أبعدتهم الفترة الماضية بينما مازال موقف حسين الشحات غامضاً بعد إيقافه مباراتين في الدوري وتغريمه من قبل الإدارة بـ500 ألف جنيه.

ويسعى كولر لتجهيز اللاعبين للعودة للياقة البدنية لتخطى مواجهة الداخلية والتأهل لدور الثمانية لمواجهة المصرى المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل لتحقيق العلامة الكاملة فى المسابقات التى شارك فيها الموسم الحالى قبل منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوعين والعودة بعدها لفترة الإعداد للموسم الجديد في سويسرا.