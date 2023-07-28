الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. "شباب ورياضة الأقصر" تعلن إشهار 3 مراكز شباب

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر عن الانتهاء من إشهار ثلاثة مراكز شباب جديدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وأكد صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تم صدور قرارات الإشهار للمراكز الثلاثة وهي: "مركز شباب أبو زعفة - مركز شباب عزبة علي بدر - مركز شباب القضا"، علماً بأنه جاري الانتهاء من إشهار المركز الرابع.

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجرى أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب التي تهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية ملائمة للنشء والشباب.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر،  أن ذلك من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت شبابية ورياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والتي تساهم في بناء واستثمار طاقات الشباب، مشيدًا بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة.

مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مراكز شباب جديدة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعمال الإنشاءات

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