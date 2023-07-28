الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسن بتهمة قتل ابن شقيقته فى الجيزة

متهم
متهم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس مسن متهم بقتل ابن شقيقته فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود شخص متوفى بطعنة نافذة بالصدر.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم هشام فتحى رئيس مباحث قسم الجيزة والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص عُثر على جثمان عامل 50 سنة مقتولًا بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، وتبين أن المجني عليه يسكن برفقة خاله، مسن على المعاش 65 سنة، والعقار إرث ملك والده المتوفى وأنهما دائما الشجار بسبب خلافات مالية بينهما، وبسؤال الشهود أفادوا أنهم سمعوا صوت مشاجرة بينهما.

وبعد ساعات من ارتكاب الجريمة تمكنت القوات من القبض على خال المتوفى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وأرشد على السلاح الأبيض المستخدم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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