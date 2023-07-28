الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكري البابا فكتور الأول

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري البابا فكتور الأول القديس والشهيد، وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، أن القديس فكتور أصله من إفريقيا، ونصب حبراً على كرسي القديس بطرس عام 189 بعد موت البابا إﻠﭬتيريوس الشهيد بخمسة ايام . وقاد الكنيسة المقدسة بحكمة وقداسة مدة تسع سنين وثمانية وعشرين يوماً .

وتابع الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، كان البابا فكتور محترساً جداً على غنمه من الذئاب الخاطفة الذين كانوا في زمانه يفسدون قلوب كثيرين من المسيحيين ويجتذبونهم إلى اتباع ضلالاتهم، وفى مدة حبريته حدث خصومة بين أساقفة اسيا من جهة الاحتفال بعيد الفصح، فكان كثير منهم يقولون انه يجب أن يعيد في اليوم الرابع عشر من القمر، لأن اليهود في هذا اليوم يأكلون خروف الفصح وفيه أيضا أكل المسيح الفصح مع تلاميذه . وكان الباقون يقولون انه يجب أن يعيد يوم الأحد الذي بعد الرابع عشر من القمر لأنه فيه قام يسوع المسيح .

وتابع " الفرنسيسكاني"، وقد اجتمع لحل هذه المسئلة عدة مجامع في اقاليم مختلفة من الشرق والغرب . وجمع البابا فكتور ايضا مجمعاً في رومه وثبت فيه وجوب الإحتفال بعيد الفصح يوم الأحد الذي بعد الرابع عشر من قمر مارس ، لاكرام اليوم الذي فيه قام ربنا يسوع المسيح من القبر ولمنع اتفاق المسيحيين مع اليهود في هذا العيد وللتمسك بما سنه بطرس الرسول إذ أمر أن يعيد في هذا اليوم في الكنيسة الرومانية . وتثبت هذا المرسوم في مجمع نيقية ايضا .

واختتم ومنذ ذلك اليوم حفظ الاحتفال بعيد الفصح في الكنيسة الكاثوليكية في يوم الأحد بدون تغيير . وكان البابا فكتور غيوراً على الكنيسة المقدسة باذلاً جهده في حفظ الإيمان المقدس ووحدته ورسم اشياء كثيرة لمنفعة كنيسة المسيح ، وبعدما رعى الكنيسة تسع سنين تكلل بالاستشهاد هو وكثير من المسيحيين وذلك في الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 199م ، في عهد الملك سبتيميوس سويرس .