الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ53 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بأسوان

المبادرة
المبادرة

تحت شعار "معاك من أول يوم"، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الأجهزة المعنية بمديرية الصحة وإداراتها المختلفة لتنفيذ فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تستهدف إجراء الكشف الطبي والعلاجي بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة بواقع 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر المقبل. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم، وهذا يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها فقط على المنشآت الصحية فقط، في ظل التنسيق المستمر مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار.

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، أن فعاليات حملة "100 يوم صحة" أسفرت جهودها حتى الآن عن فحص 53 ألفًا و613 مواطنًا ومواطنة من بينهم فحص 14 ألفًا و813 سيدة ضمن صحة المرأة (زيارة أول مرة، وزيارة دورية عارضة)، بالإضافة إلى فحص السمع لحديثى الولادة بواقع 2346 طفلًا. 

ولفت إلى أنه توازى مع ذلك فحص 33 ألفًا و545 مواطنًا من أصحاب الأمراض المزمنة، و1839 سيدة ضمن دعم صحة الأم والجنين، فضلًا عن 2088 من المقبلين على الزواج. 

المبادرة
المبادرة
المبادرة
المبادرة
المبادرة
المبادرة
100 يوم صحة إجراء الكشف الطبي أسوان الخدمات الطبية والعلاجية المبادرة الرئاسية الكشف الطبى المقبلين على الزواج

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