الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الثانوية العامة علمي برقم الجلوس عبر الدستور

جريدة الدستور

نتيجة الثانوية العامة علمي برقم الجلوس.. يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي عن طريقة سهلة للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وذلك باستخدام الاسم ورقم الجلوس، فور إعلانها مباشرة، من أجل تفادي القلق والتوتر في هذا الوقت. 

ونرصد في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة علمي برقم الجلوس.. عبر الدستور

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي برقم الجلوس  


قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم جلوس الطالب ، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا

1-الدخول على رابط النتيجة 
2-كتابة رقم جلوس الطالب
3- الضغط على استعلام النتيجة

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

آخر أخبار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة مصر 2023


تقدم جريدة الدستور رابطًا لجميع طلاب الثانوية العامة، يمكنهم الدخول عليه وتسجيل الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، للحصول على النتيجة فوراً، وذلك لمساعدتهم في معرفة نتيجتهم بسهولة، حيث تشهد روابط وزارة التعليم ضغطًا كبيرًا من الطلاب في هذا الوقت.

الرابط هو: https://natega.dostor.org/

 

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

يذكر أن أعلن الدكتور رضا حجازي، نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 في 9 مواد، وهم ( اللغة الغربية - اللغة الأجنبية الثانية - الكيمياء - الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية).

نتيجة الثانوية العامة 2023
نتيجة الثانوية العامة 2023
نتيجة الثانوية العامة 2023


تم تحقيق نسبة نجاح عالية في امتحانات الثانوية العامة لعدة مواد، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9%، وحصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر.

 وفي مادة التاريخ، بلغت نسبة النجاح 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر.

 وفي مادة الجغرافيا، بلغت نسبة النجاح 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر. وفي مادة الفيزياء، بلغت نسبة النجاح 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر.

 وفي مادة اللغة العربية، تجاوزت نسبة النجاح 90%، وحصل 1.5% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر. وفي مادة اللغة الثانية، تجاوزت نسبة النجاح 91%، وحصل أكثر من 20% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر. 

وفي مادة الجيولوجيا، بلغت نسبة النجاح 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر. 

وفي مادة الرياضيات التطبيقية، بلغت نسبة النجاح 88.5%، وحصل 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر.

وفي مادة علم النفس والاجتماع، بلغت نسبة النجاح 93.9%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر.

نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالت الثانوي نتيجة ثانوية عامة نتيجة ثانوية عامة 2023 نتيجة الثانوية 2023 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس

مواد متعلقة

Nategtk.. توقيت الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

"عزمني على مكرونة".. نور الشريف يكشف كواليس أزمته مع رشدي أباظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟