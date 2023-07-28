الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على الشواطئ والفنادق بالغردقة

شواطئ الغردقة
شواطئ الغردقة

تشهد شواطئ مدينة الغردقة العامة والخاصة اقبالًا كبيرًا من المصطافين عليها، وذلك لمواجهة موجة الطقس الحارة التي يشهدها معظم الأنحاء، ويستقبل شاطئ منتجع العائلات، النادي الاجتماعي سابقًا، المئات من الأسر من أهالي الغردقة والوافدين عليها من المحافظات القريبة، إلى جانب انتشار فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف المتمركزة بمحيط الشاطئ لتقديم المساعدة في حال وجود طوارئ.

بدوره كشف أشرف فؤاد، مدير عام شاطئ العائلات بالغردقة والتابع لمحافظة البحر الأحمر، أن الشاطئ يستقبل منذ صباح اليوم المئات من العائلات والأسر للاستمتاع بمياه البحر، مؤكدًا أن الشاطئ مجهز بحوالي 5  آلاف كرسي وشمسية، بالإضافة إلى نشر فرق الإنقاذ على الشاطئ بأكمله، بجانب تواجد سيارة إسعاف طوال اليوم.

 وأكد مدير منتجع العائلات التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن شاطئ العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة يمتد طوله لأكثر من ألفي متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم آلاف الأعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمته 50 جنيهًا للتذكرة.

 فيما تشهد الفنادق والمنتجعات السياحية ارتفاعًا غير مسبوق في نسب الإشغال التي وصلت لـ100%، تزامنًا مع وصول رحلات طيران دولية من مختلف المطارات الأوروبية.

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