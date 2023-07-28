"مياه الأقصر" تستعرض خطة العمل للفترة المقبلة

عقد اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم بمقر الشركة، الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة دكتور رضوان عبدالرحيم، رئيس قطاع المعامل والجودة، وحضور مدير جوده الصرف الصحي، وحضور مديري المعامل بالشركة مدير معمل الأقصر مدير معمل أرمنت مديري معامل إسنا مدير معمل الحبيل، والكيميائيين بالمعامل، لمناقشة السلبيات التي تؤثر على بيئة المناخ العام للعاملين وكيفية التغلب عليها ومناقشة آخر المستجدات.

واستعرض الدكتور رضوان عبدالرحيم، رئيس قطاع المعامل والجودة، خطة منهجية واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف القطاع، مشيرًا إلى أن الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة تسهم بشكل كبير في تحديد المشكلات وتفادي حدوث الأخطاء والتنبؤ المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاستباقية أو التصحيحية اللازمة، وهو ما يمثل دفعة قوية لمنظومة الجودة بشركة الأقصر حتى تكون كعهدها دائمًا في ريادة وسبّاقة بين جميع الشركات التابعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات ودعم اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر للاستدامة لتحقيق نجاح منظومة العمل بمعامل الشركة وكل القطاعات.