الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها تحسين وظائف الكلى.. فوائد تناول الماء الفاتر في الصباح

تناول الماء
تناول الماء

يعمل شرب الماء على تقديم العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ومن ضمنها الحفاظ على الجسم والبشرة من خطر الجفاف، والحفاظ على درجة حرارة الجسم في ظل التقلبات الجوية.

يمكنك الان معرفة فوائد تناول الماء الفاتر في فترة الصباح يومياً من خلال هذا التقرير لتغير روتين يومك إلى الأفضل، ونرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي تهم صحتك وصحة أسرتك وللاستفادة بفوائد شرب الماء على الجسم وفقاً لموقع "verywellhealth".

- فوائد تناول الماء الفاتر في الصباح

هناك العديد من الفوائد التي سيحصل عليها الجسم إذا استمررت على تناول الماء الساخن يومياً في فترة الصباح إليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - إذا استمررت على  تناول الماء الفاتر يومياً في فترة الصباح ستفقد الكثير من الوزن، لذلك هذه العادة ستساعدك على إنقاص وزنك بشكل منتظم.

2 - شرب الماء الفاتر على الريق سيساعد على تنظيم درجة الحرارة الجسم خصوصاً مع تغير المواسم الجوية.

3 -  تناول الماء الفاتر يومياً يعمل على الحد من مشكلة الإمساك.

4 - تحسين عملية تخلص الجسم من السموم عن طريق الكلى والكبد.

5 -  شرب الماء الفاتر يعمل على التخفيف من عسر الهضم.

6 - تحسين وظائف الكلى.

7 - تناول الماء الفاتر في فترة الصباح يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

أضرار تناول الماء الساخن على الريق

1 - يمكن أن تتعرض للحروق بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء.

2 - تضرر الكلى بسبب سخونة الماء المبالغ فيها، وحرق حليمات التذوق في اللسان.

3 - الشعور الدائم للدخول إلى الحمام بسبب  تناول الماء الأكثر سخونة على الريق مع الشعور بألم المعدة.

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