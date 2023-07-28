الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم : متابعة حالة الرى بمختلف الإدارات والإطمئنان على تطهير المساقى ووصول المياه للمنتفعين

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمحافظة البحيرة والإطمئنان على حالة الرى وإجراءات تطهير المساقى بالمحافظة لضمان وصول المياه للمزارعين.

يأتى ذلك فى ضوء متابعة نتائج زيارة س لمحافظة البحيرة بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٣ إستجابة لشكاوى المزارعين ..


وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار كافة أجهزة الوزارة في متابعة حالة الرى بمختلف إدارات الرى والإطمئنان على تطهير المساقى ووصول المياه للمنتفعين ، مع ضرورة قيام كافة أجهزة الرى بالمحافظات بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة .

كما وجه الدكتور سويلم بتحديد كافة المناطق الحرجة التي تتطلب المتابعة المستمرة ، مع قيام لجان من الوزارة بمعاينة وحصر المساقى التي تحتاج للتطهير ، وكذا قيام السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقا للقوانين المنظمة لتطهير هذه المساقى بما يضمن إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة .

كما وجه بقيام إدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى بتكثيف الندوات التي يتم عقدها للمزارعين للتوعية بأهمية قيامهم بتطهير المساقى الخصوصية ، وكذا العمل على إنشاء روابط فعالة ونشطة لمستخدمى المياه على تلك المساقى ، والتوجيه بقيام مديرى عموم الرى بالمحافظات بالتواصل مع روابط مستخدمى المياه للتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام لروابط مستخدمى المياه فى تجسيد مفهوم المشاركة ورفع الوعى لدى المزارعين بما يضمن إزالة أسباب عدم وصول المياه للزراعات من خلال مشاركة الروابط فى تطهير المساقى بزمام أراضيهم .

استجابة لشكاوى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المتابعة الميدانية المستمرة الموارد المائية والري تكثيف الندوات روابط مستخدمى شكاوي المزارعين محافظة البحيرة

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