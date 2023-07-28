الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيهاب فهمى يكشف تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان الدراما بالعلمين الجديدة

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

كشف الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية وعضو اللجنة العليا بمهرجان القاهرة للدراما، عن تفاصيل تحضيرات الدورة الثانية للمهرجان الذي سوف تحتضنه مدينة العلمين الجديدة هذا العام.
وأضاف "فهمي"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، نتمنى مهرجانًا ناجحًا بالعلمين، والمهرجان عندما أنشئ كان فكرة قائمة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، متمثلة في الدكتور أشرف زكي، وتشرفنا جميعًا نحن فنانين مصر برئاسة الفنان القدير يحيى الفخراني للمهرجان في دورتيه الأولى والثانية.

وتابع وكيل نقابة المهن التمثيلية، دورة هذا العام تقدم فعاليات مختلفة في ظل إقامته بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أنها ليست مدينة ساحلية، وإنما مدينة طوال العام تقدم لمصر كل السياحات الترفيهية والعلاجية والتعليمية.

  • مرور 60 عامًا على الدراما المصرية

وأوضح عضو اللجنة العليا بمهرجان القاهرة للدراما، أن المهرجان في دورته الثانية يحتفل بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية، إضافة إلى تكريم عدد كبير من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم خلال دورة المهرجان، وأيضًا فقرات "شكرًا أسعدتمونا"، وتكريم لرموز الفن، وغيرها من الفعاليات.

العلمين الجديدة مهرجان الدراما تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان الدراما الدورة الثانية إيهاب فهمي يكشف

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