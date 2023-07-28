لمتابعة خدمة الأشقاء السودانيين.. البابا تواضروس يلتقى قيادات أسقفية الخدمات (صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الخميس، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، ودكتور غادة برسوم مسؤولة وحدة التخطيط والتطوير بالأسقفية، ومجموعة من الآباء كهنة وأعضاء مجالس عدد من كنائس القاهرة، وذلك في إطار متابعة قداسته لترتيبات خدمة السودانيين الذين جاءوا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة هناك.

وناقش قداسة البابا مع الحضور آليات تسديد احتياجات خدمة السودانيين، مؤكدًا في نهاية الاجتماع على ضرورة رعاية إخوتنا والاهتمام بهم، من خلال تطبيق الخطة الموضوعة والتي تقضي بمشاركة هذه الكنائس مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في رعايتهم بطريقة شاملة ومنظمة مع ضرورة التنسيق الكامل والدائم بينهم.

وكانت قد اختتمت كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) المؤتمر السادس لكهنتها وعائلاتهم، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

شمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون في المؤتمر اجتماع قداسة البابا الأسبوعي، أمس الأربعاء، والقداس الإلهي صباح اليوم، واختُتِم المؤتمر بمحاضرة لقداسة البابا.

وكان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، فِي المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E) يتضمن عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم 47، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند، وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، والقس الدكتور صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة.

البابا تواضروس يلتقى قيادات أسقفية الخدمات

البابا تواضروس يلتقى قيادات أسقفية الخدمات