الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي روسي: إنشاء منطقة صناعية بقناة السويس قيد الدراسة منذ سنوات

قناة السويس
قناة السويس

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس، يعتبر من المشروعات المهمة التي يتم دراستها منذ أعوام. 

وأضاف “زاسبكين” خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا المشروع لا يعتبر مهم لمصر فقط وإنما للقارة الإفريقية بأكملها، خاصة عندما تم النقاش أثناء القمة، حول موضوع النقل والتجارة والمسار ما بين الشمال والجنوب، لافتا إلى أن المشروع في غاية الأهمية خاصة لعبور المنتجات وتصنيعها فيه.

مكسب مشترك لروسيا ومصر 

وأوضح ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق،  أن كل ذلك يعتبر مكسب مشترك لروسيا ومصر في المستقبل، وتطوير للعلاقات ما بين البلدين.

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