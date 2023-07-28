تقرير: مشاركة مصر فى القمة الروسية - الأفريقية لدعم المشاريع الرائدة بالقارة

سلطت صحيفة آراب نيوز السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، الضوء على المشاركة المصرية بالقمة الروسية الأفريقية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة أفارقة ناقشوا خلال مأدبة غداء على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية أولويات الشراكة الروسية الأفريقية.

وبحسب الصحيفة فإن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي بصفته الرئيس الحالي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا نيباد ذراع التنمية للاتحاد الأفريقي.

وتقوم نيباد بتعبئة الموارد المالية لدعم المشاريع الرائدة في أفريقيا بموجب أجندة التنمية الأفريقية لعام 2063.

وتدعم المنظمة الجهود المبذولة من أجل التكامل القاري، بما في ذلك من خلال منطقة التجارة الحرة للقارية الأفريقية AfCFTA، كما يدعم المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية في أفريقيا والتحول الصناعي.

وخلال مأدبة الغداء، حدد الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن أولويات الشراكة الأفريقية الروسية، بما في ذلك تعزيز السلام والأمن وتعزيز إعادة الإعمار بعد الصراع في ظل الاتحاد الأفريقي.

كما شدد الرئيس السيسي على دور القاهرة الريادي في تسهيل المناقشات بين القارات من خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة وباعتبارها مضيفة لمركز إعادة الإعمار والتنمية التابع للاتحاد الأفريقي.

وأشار السيسي إلى أن مصر كرئيسة لنيباد في العامين المقبلين، مصممة على تعزيز البرامج التي تعزز الصلة بين السلام والأمن والتنمية.

وقالت الصحيفة إن القاهرة تساهم بنشاط في الأمن الغذائي لأفريقيا من خلال توفير حلول للقضايا - مثل الإمدادات الغذائية والأسمدة وتكنولوجيا الزراعة - وتأمين الدعم المالي اللازم.

وأضافت أن مصر لا تزال ثابتة في اتخاذ خطوات ملموسة وصادقة لتأمين التمويل اللازم لدعم الدول الأفريقية في جهودها لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وانطلقت النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية يوم الخميس في سان بطرسبرج بمشاركة 49 دولة.

والتقى الرئيس السيسي بالرئيس الروسي بوتين مساء الأربعاء لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وستشهد القمة الروسية الأفريقية مشاركة 49 دولة لمناقشة الأمن الغذائي ومكافحة الفقر

وقال جورجي بوريزينكو، سفير روسيا في مصر، إن السيسي دائمًا ضيف شرف لروسيا

القاهرة، حيث وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سان بطرسبرج يوم الأربعاء للمشاركة في قمة روسية أفريقية.

وقال إن قمة هذا العام ستتضمن جلستين مكتملتين وستصدر بيانا ختاميا، حيث يقام على هامش القمة عدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية.

ونقلت الصحيفة عن جورجي بوريزينكو، سفير روسيا في مصر، إن السيسي دائمًا ضيف شرف لروسيا.

وقال بوريزينكو في تصريحاته إن المحادثات بين الرئيسين في سان بطرسبرج فرصة مثالية لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تطورات التعاون الروسي المصري.

وقال إن المحادثات ستعطي دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، "خاصة ونحن نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر".

وستشهد القمة الروسية الأفريقية مشاركة 49 دولة لمناقشة الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، وسيعقد بوتين اجتماعات مع عدد من القادة الأفارقة.

وقال بوتين في رسالة على الموقع الإلكتروني للقمة: "يسعدني أن أرحب بالمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي الذي سيعقد في سان بطرسبرج، "اليوم ، تؤكد إفريقيا نفسها بثقة متزايدة كواحدة من أقطاب العالم متعدد الأقطاب الناشئ".

وأضاف: "روسيا تدعم تطلعات الدول الأفريقية لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم".