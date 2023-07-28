عثمان: 80٪؜ من السياحة الشاطئية تزور الأقصر ضمن رحلات اليوم الواحد

كشف محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن المدن السياحة خاصة شرم الشيخ والغردقة تشهد إنتعاشة ملحوظة في الحركة السياحة القادمة من المدن الإيطالية ما يعود على الأقصر وأسوان بإنتعاشة سياحة اليوم الواحد.

وتابع أن هناك ٨٠٪؜ من زوار المدن السياحية الشاطئية يقومون بزيارة الأقصر وأسوان ضمن رحلات اليوم الواحد.



وأضاف عثمان أن وزارة السياحة مستمرة في عملية الترويج السياحي من خلال اطلاقها للحملات الترويجية في بعض المدن الأوروبية بينهما إيطاليا نظرا كلونها أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة.

إلي جانب المجهود الذي يقوم به اللواء خالد فودة حيث قام بعقد العديد من البرتوكولات التاخئ المشتركة من أجل تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال السياحة.



في حين أكدت مصادر مطلعة للدستور أن الدولة المصرية تعمل حاليا علي تطوير صناعة سياحة اليخوت وبدأت بالفعل وزارة النقل في المشروع الجديد من خلال التعاون مع شركة "نافيجو" الإيطالية والتي تستهدف وضع مصر على خارطة سياحة اليخوت العالمية عن طريق إنشاء من (٢٠) إلى (٣٠) ميناء يخوت دولية على طول السواحل المصرية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلي أن استضافة مصر لبعض الفعاليات الثقافية والفنية الإيطالية كانت لها جانب ايجابي لاعادة الحركة السياحية أهمها استضافة الأقصر مغني الأوبرا الإيطالية أندريا بوتشيلي وعرض الأزياء العالمي للعلامة التجارية ستيفانو ريتشي في ذكرى تأسيسها الخمسين والذي أقيم في معبد حتشبسوت في الأقصر.



وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن السوق الإيطالي يعد من الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار إلي أن الهيئة اعتمدت خطة المعارض الدولة بالتزامن مع اطلاق حملة ترويجية لمصر في المدن المصدرة للسياحة.

كما تستعد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، مؤخرا أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو، من أمام أهرامات الجيزة يوم ١١ أكتوبر القادم.

يشار الي أن عمرو القاضي أكد في تصريحات صحفية أن هذه هي أول مرة تقوم فرقة دار أوبرا تياترو سان كارلو بالعرض في مصر أول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصود السياحي المصري كمقصد نابض بالحياة، كما أن تنظيمها في أهرامات الجيزة أيقونة السياحة المصرية تعد بمثابة دعاية للمقصد السياحي المصري.

وسيساهم في جذب مزيد من السائحين الإيطاليين ولاسيما محبي فن الأوبرا لزيارة مصر وحضور هذه الفعالية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.