الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شادى حسين يرحل عن الأهلى: شكرًا جمهور النادى العظيم

شادي حسين
شادي حسين

أعلن شادي حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي نهاية عقده ورحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات شادي حسين قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف زد بنظام البيع النهائي بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر شادي حسين عبر حسابه على "فيسبوك" “ منشورًا اليوم قال فيه: ”انتهى تعاقدي مع النادي الأهلي كلاعب، لكن أكيد كمشجع ومحب للنادي مستمر للأبد".

أضاف شادي "في البداية أريد أن أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على الدعم الدائم لشخصي وللمجموعة، وأشكر جميع اللاعبين كانوا رجالًا طوال الموسم الماضي الذي توجنا خلاله بخمس بطولات".

وأكمل "كما أشكر جمهور الأهلي العظيم على الحب والدعم الذي أظهروه لي طوال الموسم، ومهما تحدثت لن أوفيكم حقوقكم".

وأتم مهاجم الأهلي: "بالتوفيق لنادينا الحبيب الفترة القادمة دائمًا على منصات التتويج إن شاء الله".

شادي حسين الاهلى شادي حسين يعلن رحيله عن الأهلي إف سى زد الدورى المصرى

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