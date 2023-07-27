"سكوتر وسيارات ميديم وجولف".. تعرف على أحدث وسائل هيئة الإسعاف بالعلمين الجديدة

قال الدكتور مصطفى أشرف، مدير فرع هيئة الرعاية الطبية بمطروح، إنه يوجد تكثيف للجهود لتغطية الساحل الشمالي نظرًا لكثرة المصطافين والتي تصل إلى 10 مليون مصطاف.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "العالم علمين"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة الإسعاف وفرت أحدث سيارات إسعاف بالإضافة لأستقدام أطقم من محافظات أخرى وإدخال خدمات جديدة بالهيئة.

وتابع، أنه لتقليل زمن الوصول للمصاب والنقل الآمن لأقرب مستشفى يتم استخدام سيارات إسعاف حديثة بحجم أصغر "ميديم"، وهي عبارة عن وحدة عناية مركزة متكاملة فيها كل الأجهزة المتكاملة ويوجد سيارة التدخل السريع في الحوادث أو نقل فريق دعم طبي من أطباء أو مسعفين والنقطة الثالثة الكشف المنزلي، والتي تم استحداثها لعلاج المريض بالمنزل.

أهمية الأسكوتر

واشار إلى أن الأسكوتر الكهربائي يصل للأماكن التي يصعب دخول سيارة الإسعاف إليها، كما يوجد "الجولف كار"، وهي صديقة للبيئة تستخدم على الحشائش داخل القرى الساحلية لتقديم خدمة طبية لرواد القرى والكومبوندات، مشيرًا إلى أنه يوجد تأمين للحفلات والمهرجانات بالعلمين من خلال فرق إنقاذ داخل الحفل وسيارات إسعاف، وكذلك الأحداث السياسية والمؤتمرات.