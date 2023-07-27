تونس تدعو لاحترام سيادة القانون فى النيجر

أكدت تونس متابعتها بكل اهتمام ما تشهده الساحة النيجرية من تطورات خطيرة، بعد محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة، في حركة مناهضة للنظام الدستوري.

وطالبت تونس، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها كل الأطراف المعنية، باحترام الشرعية الانتخابية، والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر، حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسوأ.

وعبّرت عن دعمها للسلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا، داعية إلى الإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية محمد بازوم وكل المحتجزين دون قيد أو شرط، وإعلاء راية وسيادة القانون والعودة للاستقرار والأمان.