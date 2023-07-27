أكرم حسنى يتصدر بوستر فيلمه الجديد "العميل صفر"

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “العميل صفر” البوستر الرسمي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بالسينمات.

وظهر “أكرم” من خلال البوستر بشكل كوميدي، حيث ارتدى “بورنص” و “زعانف” الخاصة بأدوات السباحة والغطس، وبالخلفية متفجرات.

جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يتم عرض الفيلم في موسم الصيف الجاري، إلا أن تأخر الانتهاء من تصويره أدي لتأجيله، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم في موسم رأس السنة المقبل أو قبلها بقليل، وسيأخذ الفيلم بعض الوقت في مرحلة المونتاج والمكساج، إضافة إلى أن شهري أغسطس وسبتمبر سيتم طرح حوالي 8 أفلام خلالهما، ما يجعل فرص طرح هذا الصيف أمرًا مستبعدًا.

تدور قصة الفيلم حول شخصية فرد أمن، يقوم بدوره أكرم حسني، ويحلم هذا الشخص بأن يكون بطلًا خارقًا مثل جيمس بوند، ولكن أحلامه تقوده للتورط في عدد من المشاكل والمواقف الطريفة.

يشارك مع أكرم حسني في بطولة الفيلم نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، منذر رياحنة، ستيفاني صليبا، شريف دسوقي، ليلى عز العرب، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، فيدرا وإسماعيل فرغلي، فكرة أكرم حسني، تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.