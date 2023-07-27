الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسنى يتصدر بوستر فيلمه الجديد "العميل صفر"

العميل صفر
العميل صفر

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “العميل صفر” البوستر الرسمي للعمل الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بالسينمات.

وظهر “أكرم” من خلال البوستر بشكل كوميدي، حيث ارتدى “بورنص” و “زعانف” الخاصة بأدوات السباحة والغطس، وبالخلفية متفجرات.

جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يتم عرض الفيلم في موسم الصيف الجاري، إلا أن تأخر الانتهاء من تصويره أدي لتأجيله، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم في موسم رأس السنة المقبل أو قبلها بقليل، وسيأخذ الفيلم بعض الوقت في مرحلة المونتاج والمكساج، إضافة إلى أن شهري أغسطس وسبتمبر سيتم طرح حوالي 8 أفلام خلالهما، ما يجعل فرص طرح هذا الصيف أمرًا مستبعدًا.

تدور قصة الفيلم حول شخصية فرد أمن، يقوم بدوره أكرم حسني، ويحلم هذا الشخص بأن يكون بطلًا خارقًا مثل جيمس بوند، ولكن أحلامه تقوده للتورط في عدد من المشاكل والمواقف الطريفة.

يشارك مع أكرم حسني في بطولة الفيلم نيللي كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، منذر رياحنة، ستيفاني صليبا، شريف دسوقي، ليلى عز العرب، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، فيدرا وإسماعيل فرغلي، فكرة أكرم حسني، تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

البوستر الرسمي للعمل خاص حنة حسني جدير بالذكر محمد علاء موسم رأس السنة

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

بكرى عن فرض رسوم 10 قروش على المكالمات: هذه هى الحقيقة

بدء عزاء والد الدكتور محمد الباز من مسجد عمر مكرم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟