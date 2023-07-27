قيادات حزب "حماة الوطن" يكرمون ذوى الهمم بسوهاج

كرمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الديب الخولي، مجموعة من أبناء سوهاج من ذوي الهمم وذلك في الاحتفالية التي أقامتها الأمانة والتي جاءت تحت عنوان "يوم الإرادة" بحضور النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأمانة المركزية وأمناء المحافظات.

وقال اللواء طارق نصير إن حزب حماه الوطن حريص على دعم أبنائنا من زوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن.

وأضاف أن الحزب من خلال لجانه النوعية وأماناته بالمحافظات يولي أهمية كبرى بإدماج تلك الفئة في العمل والبناء للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي لا تقصي أحد من أبنائها.

ومن جانبه؛ وجه الدكتور أحمد الديب أمين حزب حماة الوطن بسوهاج الشكر للواء طارق نصير أمين عام الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأمانة المركزية وأمناء المحافظات بالحزب على تشريفهم لمحافظة سوهاج ومشاركتهم الاحتفال بيوم الإرادة.

وأكد الديب على أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي ومن خلال برنامج عمله يسعى إلى تهيئة المناخ المناسب لهذه الفئة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لها حتى تكون قادرة على العطاء داخل المجتمع.

وأضاف أن أمانة سوهاج سوف تقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات للتأكيد على دعمها ودمجها في المجتمع المصري.

فيما أعربت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج عن تقديرها بمشاركة قيادات الحزب برئاسة اللواء طارق نصير أمين عام الحزب وهو تعبير صادق عن مدى اهتمام الحزب بذوي الاحتياجات الخاصة وأنه من خلال عملنا كهيئة برلمانية داخل مجلس النواب نساهم أن تكون كافة القوانين الصادرة عن المجلس تعزز وتساند هذه الفئة داخل المجتمع.