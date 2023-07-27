عمرو دياب يحتل قائمة الأعلى استماعًا على "أنغامى" بـ3 أغان

احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعًا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي وذلك بثلاث أغنيات.

وجاءت أغنية ياليل التي تجمعه بنجله عبدالله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

يذكر أن أغنية ياليل كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم ، أما أغنية والله أبدا فهي كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم ١١ أغسطس.

ومن ناحية أخرى يستعد أيضًا لإحياء حفل كبير في بيروت يوم ١٩ أغسطس.