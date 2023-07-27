الأنبا يستقبل وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية

استقبل الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي، ممثل الأمين العام لمجلس كنائس مصر، اليوم الخميس، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E)، وذلك بدير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

ضم الوفد عمداء و47 طالبًا من مختلف كليات اللاهوت، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، والقس الدكتور صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة.

وبعد زيارة كاثوليكيون الدير اصطحب رئيس الدير الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي الوفد في جولة في الدير بعدما ألقى كلمة ترحيبية نقل بها للوفد أدعية صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني ومحبة صاحب السيادة المتروبوليت نيقوديموس الجزيل الاحترام مطران ممفيس وتوابعها، والوكيل البطريركي في القاهرة، وحدثهم عن تاريخ الدير العريق.

وبعدها وزع هدايا على الحاضرين، والتقط معهم صورًا تذكارية.