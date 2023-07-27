الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. "مانشيت" يرصد كواليس مشروع حدائق الفسطاط من العشوائيات للتطوير

مانشيت
مانشيت

تشهد حلقة الغد من برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي جابر القرموطي على شاشة CBC،  في تمام الحادية عشر مساء، كواليس مشروع حدائق الفسطاط من العشوائيات إلى التطوير.

وتتناول الحلقة تفاصيل مشروع حدائق الفسطاط الذى يعتبره القائمون عليه “مشروع القرن” بما يشمله من مناطق استثمارية وثقافية وحدائق تراثية ووجود بحيرة عين الحياة وبحيرة عين الصيرة ومسجد عمرو بن العاص وحي مجمع الأديان والنادى المصرى القاهرى ومنطقة تلال الفسطاط وغيرها من المعالم التى تشكل مدينة خضراء واسعة، وتمثل رئة جديدة للعاصمة المصرية، على مساحة 500 فدان، بتكلفة إجمالية ٦ مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه آخر ديسمبر 2023.

وأجرى جابر القرموطي جولة بالمشروع مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية بدءا من ساحة جامع عمرو بن العاص وحتى بحيرة عين الصيرة، فضلا عن رصد آراء المواطنين بالمنطقة والذين أشادوا بتطوير  أكبر منطقة في قلب القاهرة التاريخية والذي حول المنطقة من العشوائيات لأكبر منطقة حضارية في الشرق الأوسط.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة الساعة 11 مساء من كل أسبوع.. ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي إبراهيم الطيب، وإخراج خالد منسي.

الحادية عشر التنمية الحضارية الاعلامي جابر القرموطي المنطقة النادي المصرى النادي المصري القاهري

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