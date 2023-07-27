الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تستعد للمشاركة فى 30 معرضًا سياحيًا بالخارج

عمرو القاضى
عمرو القاضى

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه مع بداية سبتمبر المقبل ستبدأ وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، المشاركة في المعارض السياحية خارج البلاد، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على مشاركة 30 معرضًا سياحيًا.

وقال القاضي، لـ"الدستور"، إن الهيئة تقوم حاليًا باستطلاع رأي الشركات السياحة والفنادق فى المشاركة بالمعارض الخارجية لمعرفة مدى إقبال الشركات والفنادق عليها لإعداد خريطة بذلك والتى تعد واحدة من آليات الترويج السياحي المهمة بتعريف منظمى الرحلات الأجنبية على المستجدات ومقابلة الشركات المصرية نظيرتها الأجنبية وتجديد عقود العمل للموسم المقبل وغيرها من الأمور الفنية.

الشركات المصرية المجر هيئة تنشيط السياحة المعارض السياحية وزارة السياحة والآثار

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