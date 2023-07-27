الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المركز الإقليمي للتدريب ينظم دورة تدريبية تحت عنوان " إعداد راصد جوي"

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة والمعتمد دوليًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بعقد دورة تديبية بمقر الهيئة تحت عنوان " إعداد راصد جوي"، وذلك خلال الفترة من 5 يوليو الجاري وحتي 2 نوفمبر القادم بمشاركة عدد  من المتدربين من المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج التدريبي التأكيد على أهمية دور الأرصاد الجوية والمناخ في جميع جوانب الحياة كونها مرفق حيوي هام يؤثر على حياة الأفراد والمنشأت والممتلكات. لذا تسهم الهيئة فى الحد من الكوارث التي قد تنجم عن الظواهر الجوية المختلفة وأثار تغيرات المناخ التي قد تضر بحياة الإنسان وتؤثر على اقتصاديات الدول. 

ومن جانبه أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو دعم وتعزيز علاقات التعاون  مع جميع الدول العربيه والافريقية  في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى، مضيفًا أن البرنامج مخصص للعاملين في مجال الارصاد الجوية الزراعية والري والطيران والنقل البحري والمختصين والخبراء في هذه المجالات .. لافتا أنه بعد إتمام الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح سيمنح المتدرب رخصة راصد جوي وفقا للمواصفات والمعايير الدولية الموصي بها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيث يحق للراصد الجوي العمل في أي من المجالات السابقة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية وزارة الطيران المدني مركز القاهرة الإقليمي للتدريب راصد جوي

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