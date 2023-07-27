"الزراعة": علاج وفحص 5967 رأس ماشية مجانا لصغار المربين ببني سويف

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم فحص 5967 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة بني سويف، خلال قافلة بيطرية تم تنظيمها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ775 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ2126 وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لـ1929 حالة، وتم عمل 28 عمليات جراحية، وتحصين 1109 رأس ماشية بعدد إجمالي 5967 حالة لدى 3920 مستفيدا من صغار المربين والفلاحين.