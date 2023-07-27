"حماة الوطن" يدعو المجتمع الدولى لوقف استفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلى

أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى الشريف، دون مراعاة للأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال الحزب إن الإصرار من جانب قوات الاحتلال في اقتحام المسجد الأقصى الشريف، وبمشاركة مسئولين فى الحكومة الإسرائيلية، وعدد من المتطرفين يقوض كل محاولات السلام الشاملة في المنطقة، ويزيد من حالة الاحتقان.

وأكد أن منع المصلين من دخول المسجد الأقصى من جانب قوات الاحتلال، يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ودعا حزب حماة الوطن، المجتمع الدولي لضرورة التدخل من أجل وقف الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولات منعهم من دخول المسجد الأقصى.

وحذر الحزب من أن استمرار هذه التصرفات غير المسئولة يؤدي لحالة من عدم الاستقرار في المنطقة، لا سيما أن هذه التجاوزات لن تؤثر على مكانة المسجد الأقصى الشريف وقدسيته كمكان لعبادة المسلمين باعتباره وقفًا إسلاميًا خالصًا، ولن تفلح محاولات القوات الإسرائيلية في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.