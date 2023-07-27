الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى ونظيره الفيتنامى لتعزيز التعاون المشترك

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور "تران لو كوانج" نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له لمصر.
وقع الاتفاقية رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومن الجانب الفيتنامي "فام ثان ها"، نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي.
وأعرب أبوالنجا- خلال لقائه وفد البنك المركزي لجمهورية فيتنام- عن ترحيبه بالوفد الفيتنامي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية للتعاون المثمر بين البلدين الذي جسدته زيارة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لمصر، مؤكداً استعداد البنك المركزي المصري لتقديم مختلف التيسيرات والخبرات لتلبية احتياجات البنك المركزي الفيتنامي من نقل المعرفة للكوادر المصرفية، إلى جانب تبادل الخبراء والبرامج التدريبية بين الجانبين.
وتسهم الاتفاقية الموقعة في تعزيز تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين فيما يخص تطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية، كما يتم بموجبها العمل على إقامة حوار ثنائي بين البنكين المركزيين فيما يخص الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي؛ بهدف تعزيز التطور والنمو في كل من البلدين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والمعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح المصرفية.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الفيتنامي رفيع المستوى لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، والتي عكستها الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 

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