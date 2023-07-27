محافظ أسيوط: تنفيذ برامج وفعاليات لمواجهة الزيادة السكانية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية بالقضية السكانية كالمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويسهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه يجري تنفيذ 52 لقاءً على مستوى المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة الدعوة والوعظ والإعلام الديني بقيادة الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وسبل مواجهتها والحد من تلك الزيادة غير المبررة ضمن الخطة التنفيذية لمؤتمر "القضية السكانية.. أبعادها وخطورتها" وتوصياته وذلك بهدف النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكل فئاتهم.

قامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنظيم ندوات بعنوان "القضية السكانية أبعادها وخطورتها" بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية فضلاً عن عدد من ندوات توعوية وحملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع القرى بالقوصية.

وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعي بتلك القضية انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبإشراف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء، جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وتناولت الندوة أسباب الزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤدي إلى الزواج المبكر وتفضيل إنجاب الذكور والإنجاب المباشر للزواج وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة وعدم الاكتفاء بطفلين وهو ما يرتبط بالعزوة والسند فضلاً عن تأثير الزيادة السكانية علي المجتمع وأثره السلبي من الناحية الاقتصادية وزيادة الاستهلاك لدى الأفراد وانتشار ظاهرة البطالة، بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة وعمالة الأطفال وعلاج هذه المشكلة بعمل توعية أولًا وعدم الزواج المبكر وتنظيم الأسرة باستخدام وسائل منع الحمل وتنظيم فترات للحمل من طفل لأخر والاكتفاء بطفل أوطفلين فقط لرفع مستوي المعيشي للفرد ولتوفر لهم حياة كريمة.

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