الخميس 27 يوليو 2023
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مصر

التخطيط: الانتهاء من 319 مشروعًا تنمويًا بقنا بتكلفة 2.4 مليار جنيه

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة قنا والذي يتضمن حصرًا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (2022/21)، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وتهدف تقارير "متابعة المواطن" إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 319 مشروعًا تنمويًا في 5 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، الاسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 2.4 مليار جنيه بمحافظة قنا خلال العام المالي (2022/21).

وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مضيفًا أنه فيما يخص الهدف الرابع "التعليم الجيد" تم تنفيذ 72 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 982 فصلًا.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس "المياه النظيفة "، تم تنفيذ 12 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم الانتهاء من 8 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، توريد وتركيب 140 عمود إنارة بمشتملاتها، 3200 كشاف ليد.

وفيما يتعلق بالهدفين الثامن والتاسع "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، "الصناعة والابتكار" تم إنشاء منطقة حرفية بالترامسة بمركز قنا على مساحة 20 فدانًا تضم حوالي 450 ورشة، إنشاء منطقة حرفية بفرشوط، إلى جانب تطوير وتدعيم المشروعات الإنتاجية مثل مشروعات صناعة العلف، علاوة على ترفيق وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بقفط، و"هو"، وبالنسبة للهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم إنشاء حوالي 2000 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ 20 مشروعًا ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور، 60 مشروعًا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر "العمل المناخي" تم الانتهاء من 43 مشروعًا ضمن برنامج تحسين البيئة.

وزارة التخطيط م تابعة المواطن محافظة قنا وزيرة التخطيط أهداف التنمية المستدامة

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