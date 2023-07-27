رئيس محكمة جنوب دمنهور يفتتح المكتب الأمامي بمحكمة وادي النطرون

افتتح المستشار مينا مدحت لوقا، رئيس محكمة الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور، المكتب الأمامى بمحكمة وادي النطرون، بمشاركة المستشار أحمد بهجت من قطاع التطوير التقني بوزارة العدل، تحت رئاسة المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقني، لتكتمل بذلك المنظومة المميكنة لجميع محاكم جنوب دمنهور.

وتفقد المستشار مينا مدحت المكتب الأمامي بمحكمة وادي النطرون التابعة لمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، وتابع جميع التطويرات والتجهيزات التى تمت من أجل المساهمة في تطوير وميكنة الإجراءات القضائية التي تتيح لجميع المواطنين الوصول إلى المنظومة القضائية المتكاملة إلكترونيا، كذلك إتاحة الاطلاع على سير عملية التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل والتي تساهم في نقل التقاضي من نطاق العمل الورقي إلى منظومة قضائية متكاملة تساعد على تحقيق العدالة الناجزة.

وكان المستشار مينا مدحت رئيس محكمة جنوب دمنهور قد قام خلال الفترة الماضية بافتتاح جميع المكاتب الأمامية بالمحاكم، التابعة لدائرة محكمة جنوب دمنهور وهى محكمة إيتاي البارود الجزئية، محكمة الدلنجات الجزئية، محكمة شبراخيت الجزئية، محكمة الرحمانية، محكمة كوم حمادة، محكمة أبوالمطامير، محكمة بدر، لتصح جمع محاكمة جنوب دمنهور مميكنة، وذلك يأتي بالتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل من أجل تطوير القطاع القضائي على أرض محافظة البحيرة والتسهيل على المواطنين خلال التعامل داخل المحاكم.

المستشار مينا مدحت

محكمة وادى النطرون

ياتى ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والمستشار عمرو مروان وزير العدل بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى عملية تطوير العمل داخل المحاكم للحفاظ على حق المواطنين ومكتسباتهم وضمان العدالة الناجزة وما يتطلب من تيسيرات و إجراءات التقاضي لإفساح المكان الملائم للقضاة والمحامين والمتقاضين على حد سواء داخل جميع المحاكم.