فشل مفاوضات انضمام لويس سواريز إلى إنتر ميامى

يبدو أن الأمور قد تم حسمها بشأن مستقبل النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم جريميو البرازيلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم لويس سواريز باحتمالية الرحيل عن صفوف جريميو في الصيف الحالي، وانضمامه إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، ليُزامل صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق في برشلونة.

مدرب جريميو يحسم مصير لويس سواريز نهائيًا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن لويس سواريز لن ينضم إلى صفوف إنتر ميامي في الصيف الحالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، بأن المفاوضات بين الناديين قد باءت بالفشل التام، ليستمر سواريز في صفوف جريميو حتى ديسمبر.

وأضاف "رومانو"، أن بورتالوبي، المدير الفني لفريق جريميو البرازيلي، أكد في تصريحات صحفية أن سواريز لن يرحل عن صفوف الفريق، وانتهاء مسلسل مفاوضات انضمامه إلى إنتر ميامي بالفشل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الأوروجوياني، صاحب الـ36 عامًا، رفقة فريق جريميو البرازيلي في صيف 2024.

يذكر أن فريق إنتر ميامي قد نجح في ضم أساطير كرة القدم، حيث تعاقد مع ليونيل ميسي، ثم زميليه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب التقارير الصحفية، فإن نادي إنتر ميامي كان يأمل في التعاقد مع كل من لويس سواريز وأندريس إنييستا، لكن يبدو أن الأمر لن يتم.