بوتين: سنوفر 10 مختبرات متنقلة وندرب أخصائيين بإفريقيا لمكافحة العدوى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو سوف توفر 10 مختبرات متنقلة وتدرب مئات الأخصائيين كجزء من برنامج مشترك مع إفريقيا لمكافحة العدوى.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية-الروسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن بلاده لديها لجان مشتركة مع 28 دولة إفريقية، معلناً استعداد بلاده لعقد لجان مع الدول الأخرى.

وأكد الرئيس الروسي أن هناك اهتمام بالتعاون في مجال التعليم مع الدول الأفريقية، وتم مناقشة تلك الأشياء مع رئيس الاتحاد الأفريقي.

وانطلقت، اليوم بمدينة سان بطرسبرج الروسية، أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بمشاركة مصر و49 دولة، ممثلة في نحو 45 رئيس دولة ونائبي رئيس وأكثر من 100 وزير، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وذلك بعد أربع سنوات من انعقاد القمة الأولى في مدينة سوتشي الروسية.

ويعد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وإفريقيا.