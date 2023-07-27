الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح ورشة عمل تدريبية للتحفيز على توفير الموارد المالية

ايمن مختار
ايمن مختار

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، ورشة العمل التدريبية للتحفيز على توفير الموارد المالية الذاتية اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية في إطار مبادرة حوافز تميز الأداء.

وتُقام فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة بإشراف إيمان حسين، مدير عام الادارة وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومسؤولي الإيرادات بديوان عام المحافظة وبالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وذلك بمشاركة الدكتور حمدي الهنداوي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث يلقي محاضرة تستهدف توضيح الآليات اللازمة للعمل من أجل زيادة الموارد الذاتية للوحدات الحكومية وذلك بهدف التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة أو رفع كفاء وتحسين مستوى الاداء لمشروعات قائمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين. 

وأكد مختار، ضرورة المشاركة الفعّالة من قبل المستفيدين من ورشة العمل على كل المستويات؛ لتحقيق الأهداف المرجوّة لها بتنفيذ آليات جديدة تحقق الزيادة المطلوبة للموارد الذاتية للوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ووجّه مختار، الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الاهتمام البالغ والجهود المبذولة من قِبَل أجهزة الوزارة لدعم تنفيذ المشروعات من خلال الاعتمادات المالية للخطط الاستثمارية.

كما قال مختار، إنه تم رفع 4000 طن مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها لردم بركة تل المقدام بكفر المقدام بميت الفرماوي التابعة لرئاسة مركز ميت غمر.

 وأضاف مختار، أنه من المخطط في أعمال الحملة بنطاق مركز ميت غمر إخلاء ورفع كافة المخلفات الصلبة على قطعة أرض أملاك دوله بمساحة 23 فدانًا تم تخصيصها لإنشاء محطة معالجة صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة ميت غمر.

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Screenshot_20230727-124321
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IMG-20230727-WA0048
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ورشه عمل موارد مالية

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