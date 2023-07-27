السيطرة على حريق بقطعة أرض بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل نشب في أرض فضاء بالكينج مريوط غرب المدينة، مما تسببت في حالات اختناق لقاطني المنطقة بسبب الدخان الكثيف والحريق القمامة ومخلفات أحد المطاعم البدوية الشهيرة الذي يقوم بإلقاء القمامة في تلك المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ودخان كثيف بأرض فضاء أمام مدرسة الجمارك وبالقرب من خطوط إحدى شركات البترول، ووجود حالات اختناق بين قاطني المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية، بصحبة سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإسعاف حالات الاختناق بالقرب من مكان الواقعة.

وبسؤال شهود العيان قرروا أن هذا الأمر يتكرر كثيرًا وأن الحريق متعمد بسبب قيام أحد المطاعم البدوية الشهيرة بالمنطقة بإلقاء مخالفته بالأرض وإضرام النار في القمامة عند زيادتها للتخلص منها رغم تحرير محاضر لهم وإبلاغ حي العامرية ثان ولكن دون جدوى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.