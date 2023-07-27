الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض الاعتماد على الشباب أمام الداخلية فى الكأس

مران الأهلي
مران الأهلي

قررالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عودة ١٢ لاعباً لتدريبات الفريق، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكان كولر قد منح ١٢ لاعباً راحة من تدريبات الفريق لمدة ثلاثة أيام، عقب مباراة بيراميدز في الدوري، وتم استبعادهم من مباراة المصري، في ختام مباريات الدوري الذي حصل علي لقبه قبل نهايته بخمس جوالات.

واللاعبون هم: محمد الشناوى– محمود كهربا – ياسر إبراهيم  – على معلول – اليو ديانج – محمد هاني – حسين الشحات – بيرسى تاو – محمد أفشة – مروان عطية  – محمد شريف _ أحمد عبدالقادر.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية في الكأس، حيث سيخوض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري تدريبات استشفائية في الجيم، بينما الذين عادوا من الراحة سيخضعون لفقرة بدنية مع مدرب الأحمال لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل لقاء الداخلية.

ورفض كولر استمرار اللاعبين الأساسيين في الراحة والاعتماد على الشباب في لقاء الداخلية بالكأس، مشيرًا إلى أنها مباراة في بطولة يسعى للحصول عليها مع الفريق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد الجيش ببرج العرب، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

أحمد عبد القادر الداخلية السويسري مارسيل كولر اللاعبين اللياقة البدنية على معلول

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