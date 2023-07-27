الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة المعلمين: 100 مليون جنيه قيمة معاشات يوليو

خلف الزناتي
خلف الزناتي

أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، عن بدء صرف النقابة لمعاشات دفعة يوليو للأعضاء، اليوم الخميس، على أن يتم صرف معاشات الورثة فور تجميع القيمة المستحقة للدفعة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، إن دفعة معاشات يوليو للأعضاء تُقدر بإجمالى مبلغ 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم دفع معاشات الورثة فور توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الدفعة المستحقة، والمقدرة بـ40 مليون جنيه.

وأوضح شاهين أن النقابة تبذل كل ما يمكن لتوفير دفعة المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، بالتزامن مع الزيادات المستمرة فى الأعداد بشكل كبير، وفور نجاح المجلس فى إكمال الدفعة يتم تحديد موعد الصرف.

كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يسهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم، وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.

ابراهيم شاهين النقابة العامة صرف معاشات صرف معاش صرف معاشات يوليو صرف معاشا خلف الزناتي

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