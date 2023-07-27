تحريات لكشف ملابسات إصابة فتاة بتسمم في الصف بالجيزة

أصيبت فتاة بحالة تسمم في الصف بالجيزة، وجرى نقلها للمستشفى لإسعافها وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فتاة للتسمم فى الصف.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة أصيبت بحالة تسمم، وتم نقلها إلى مستشفى الصف المركزي لإسعافها وتلقى العلاج اللازم.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.