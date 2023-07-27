4 محاور مهمة.. ملفات على طاولة القمة الإفريقية ـ الروسية

انطلقت صباح اليوم الخميس بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بمشاركة مصر و49 دولة، ممثلة في نحو 45 رئيس دولة ونائبي رئيس وأكثر من 100 وزير، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وذلك بعد أربع سنوات من انعقاد القمة الأولى في مدينة سوتشي الروسية.

ويستضيف المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي منتدى إعلاميًا ومؤتمر عمداء الجامعات ومائدة مستديرة، بمشاركة مؤسسات التدقيق العليا في روسيا والدول الإفريقية وفعاليات في إطار برنامج الشباب.

محاور المنتدي

وتشمل أعمل المنتدى هذا العام أربعة محاور:

-الاقتصاد العالمي الجديد

والذي سيركز على توسيع نطاق التعاون في مجال الأعمال بين روسيا والبلدان الإفريقية.

-الأمن

سيتطرق إلى كيفية استفادة البلدان الإفريقية من الخبرة الروسية في مجال ضمان الأمن.

-العلوم والتكنولوجيا

ويتضمن التعاون الصناعي باعتباره وسيلة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية وتوفير التكنولوجيا المتقدمة اللازمة للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وسيتضمن هذا المحور جلسات خاصة بالتكنولوجيا النووية والرقمية والتكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية.

-القضايا الإنسانية والاجتماعية

وتتضمن التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والرياضة وتمكين المرأة و الشباب.



كما سيعقد أيضًا منتدى للإعلام، ولقاء بين رؤساء الجامعات ومائدة مستديرة تجمع مسئولي الأجهزة المحاسبية والرقابية في روسيا وإفريقيا، كما يعقد أيضًا منتدى للإبداع في مجال الأعمال، ومنتدى للحياة الصحية، بالإضافة إلى منتدى للتعاون في الصناعات المتعلقة بالمعادن النفيسة.

وكانت القمة الروسية الإفريقية الأولى قد انعقد إلى جانبها منتدى اقتصادي روسي إفريقي، تم خلاله التوقيع على نحو 92 عقدًا ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 12.5 مليار دولار، وجرى خلال المنتدى الأول تنظيم 569 لقاءً بمشاركة 6 آلاف مشارك، وتم الاتفاق على توسيع المنتدى لعام 2023، ليشمل أيضًا الجوانب الإنسانية، حيث سيتضمن أيضًا العديد من المعارض ومنتديات الأعمال.