الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/ 2024، ومراجعة كل المشروعات التي تم وضعها في الخطة وفقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان على محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة مني فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والمشرف على الحملة الميكانيكية بالمحافظة، وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بالمراكز والأحياء، وآليات تنفيذ تلك المشروعات، حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ على عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات بالمراكز والأحياء إلا بعد العرض عليه، وأخذ موافقة كتابية من الوزير المحافظ، ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والإنفاق العام وفقًا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك.
وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ مشروعات الخطة، والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
ووجه المحافظ مسئولي الإسكان ورؤساء المراكز والأحياء بكتابة تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من إنجاز بالمشروعات، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول، لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية والاستفادة القصوى من جميع بنودها، مؤكدًا على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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