الإحصاء : 21.6% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال عام 2022

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 595.1 مليون دولار خلال عـام 2022، مقابل 489.6 مليـون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسـيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خــلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

وتمثلت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022 فيما يلي: فواكه وأثمار بقيمة 302.3 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار، صابون، محضرات غسيل بقيمة 11.8 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار، حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 10.3 مليون دولار.

أما عن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022 شملت حبوبًا بقيمة 2.1 مليار دولار، خشب ومصنوعاته بقيمة 422 مليون دولار، وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 364 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 363 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 177 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقــابل 12.4 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 19.6%.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 104.5 مليـــون نسمـــة عام 2022، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2022.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.