الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء : 21.6% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال عام 2022

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 595.1 مليون دولار خلال عـام 2022، مقابل 489.6 مليـون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسـيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خــلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.
 كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا، لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها  16.2%.
 وتمثلت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022 فيما يلي: فواكه وأثمار بقيمة 302.3 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار، صابون، محضرات غسيل بقيمة 11.8 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار، حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 10.3 مليون دولار.

أما عن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022 شملت حبوبًا بقيمة 2.1 مليار دولار، خشب ومصنوعاته بقيمة 422 مليون دولار، وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 364 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 363 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 177 مليون دولار.
 وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقــابل 12.4 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي  2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 19.6%.
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 104.5 مليـــون نسمـــة عام 2022، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2022. 

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية روسيا الاحصاء الواردات تحويلات المصريين

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

حالة وفاة و62 مصابًا بسبب غاز الكلور فى قنا.. إحالة المتسببين للنيابة وصرف تعويضات

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

متاح.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا