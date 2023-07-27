بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. البدء فى إنشاء مستشفى أشمون الجديد بالمنوفية

بدأت العشرات من المعدات أعمال الحفر لإنشاء مستشفى أشمون الجديد بمحافظة المنوفية، بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه، لخدمة الآلاف من أبناء المركز ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بمتابعة اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

وتفقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، متابعة أعمال الحفر بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديد خلف مجلس مدينة أشمون والمطل على شارع الثورة، الذي يتم إنشاؤه علي مساحة حوالي 7 أفدنة ويتم تنفيذه بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وشركة دلتا للتنمية العمرانية.

وأضاف رئيس مدينة أشمون أنه تمت الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، مؤكدا على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، لافتاً إلى أن "القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

المستشفى يجري إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه على مساحة تزيد على 29 ألف م2، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.