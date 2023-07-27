الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب البيطريين: توقعات بالإعلان عن تعاقدات جديدة للأعضاء بسلامة الغذاء قريبًا

نقيب البيطريين
نقيب البيطريين

التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لبحث إجراء تعيينات للأطباء البيطريين بالهيئة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم الإعلان عن إجراء تعاقدات جديدة للأطباء البيطريين بالهيئة.

كما ناقش سليم خلال الاجتماع، التعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، وهيئة سلامة الغذاء بخصوص تقديم تدريبات متخصصة لإصقال مهارات الأطباء البيطريين الراغبين في العمل بمجال سلامة الغذاء.

وكان قد طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطرى، مشيرًا إلى وجود عجز حوالى 15 ألف طبيب بيطرى، مؤكدًا أن عدم تعيين الأطباء البيطريين يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، وأن 70% من الأمراض هى فى الأساس من أصل حيوانى، بمعدل كل 3 من 4 أمراض هى ذات أصل حيوانى، مؤكدًا أن الطب البيطرى له دور وقائى هام جدًا لحماية الإنسان.

وأوضح سليم أن التعيينات توقفت منذ 28 عامًا، مشيرًا إلى أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين، حيث كان خريجو الطب البيطرى يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة فى حينه بشكل سنوى، وآخر قرار صدر كان فى عام 1995 لتعيين خريجى سنوات 92،93،94، وفى عام 2011 تم إجراء حصر الاحتياجات وتمت الموافقة على تعيين 6 آلاف، وتم تعيين 2165 طبيبًا بيطريًا منهم فقط.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي الدكتور خالد سليم التعاون المشترك الأطباء البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين النقابة العامة للأطباء القومية لسلامة الغذاء النقابة العامة

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

حالة وفاة و62 مصابًا بسبب غاز الكلور فى قنا.. إحالة المتسببين للنيابة وصرف تعويضات

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

متاح.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا