ارتفاع مصابى استنشاق مادة الكلور بقنا لـ20 مصابًا

ارتفع عدد مصابي حالات الاختناق إثر استنشاق مادة الكلور في مدينة العمال، ببندر قنا، إلى 20 شخصًا حتى الآن، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 20 شخصًا مبدئيًا بحالات اختناق من الكلور في مدينة العمال بندر قنا.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم، وتبين إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق إثر استنشاق مادة الكلور نتيجة سقوط أسطوانة كلور حجم كبير من السيارة أدت إلى كسرها وتسببت في الإصابات.

جارٍ نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.