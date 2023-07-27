مجلس جامعة بنها يعلن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة

أعلن مجلس جامعة بنها، في اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.

وقدّم رئيس جامعة بنها التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقًا لتقارير لجنة المحكمين، وطبقًا لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.

من جهته، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز الدكتور أحمد محمد البغدادي، بكلية الحقوق بجائزة الجامعة التقديرية في مجال حقوق الإنسان، وفاز كلا من الدكتور طه عوض الله السيد بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور أحمد السيد السيسي، بكلية الهندسة ببنها بجائزة الجامعة التشجيعية مناصفة في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فاز الدكتور إسلام محمد شيحة، بكلية العلوم بجائزة الجامعة للتفوق العلمي، وفارت الدكتورة إيمان عبدالحليم أحمد، بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراة" في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية.

وفازت الدكتورة عزيزة فتحي السيد، بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراة" في مجال علوم الحياة، كما فاز الدكتورعبدالرحمن محمود عبدالسلام بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراة" في مجال العلوم الأساسية "إحصاء".

وفازت الدكتورة إسراء السيد فؤاد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية ، وفازت الدكتورة سحر شفيق محمد بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" فى مجال علوم الحياة.