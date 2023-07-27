الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى: 152% نموًا فى حجم المعاملات الشهرية لمحافظ المحمول

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف البنك المركزي عن عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول، والتي بلغت 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة سنوية 20%، متوقفة على متوسط الزيادة العالمي الذي قدر بنحو 13%، فيما تخطت قيم المعاملات الشهرية 100 مليار جنيه بنسبة زيادة سنوية 152%، وبلغ عدد العمليات الشهرية 85 مليون عملية بنسبة زيادة 30%.

وأشار البنك المركزي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن أهم خدمات محافظ الهاتف المحمول، تحويل واستقبال الأموال، والسحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات، والإيداع في المحفظة من خلال البطاقات والحسابات البنكية، ودفع فواتير وشحن أرصدة المحمول، وتجديد التراخيص، ودفع الخدمات والتبرعات، والدفع والشراء من خلال تطبيقات الإنترنت، وإنشاء بطاقة افتراضية للشراء من خلال الإنترنت، واستقبال الحوالات من الخارج على المحفظة.

 

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