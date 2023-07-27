مصرع شخص في تصادم قطار أثناء عبوره مزلقان بأسوان

لقى شخص مصرعه إثر حادث اصطدام قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان الرتاج التابع لمركز إدفو شمال أسوان، ما أدي إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، صباح اليوم الخميس.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان الرتاج بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة، ما أدى إلى وفاته مباشرة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.