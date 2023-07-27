الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في تصادم قطار أثناء عبوره مزلقان بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه إثر حادث اصطدام قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان الرتاج التابع لمركز إدفو شمال أسوان، ما أدي إلى لفظ أنفاسه الأخيرة  مباشرة، صباح اليوم الخميس. 

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان الرتاج بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة، ما أدى إلى وفاته مباشرة. 

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

اصطدام قطار الرتاج السكة الحديد تصادم قطار حادث تصادم قطار بشخص حادث جثة أسوان إدفو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يعزى نظيره الإماراتى فى وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد

مشاركة الرئيس السيسى فى قمة سانت بطرسبرج على رأس اهتمامات الصحف

"القاهرة الإخبارية": وزير خارجية النيجر يعلن نفسه رئيسًا للحكومة بالإنابة للبلاد

هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمواطنين حول دوار البحر

موسكو: محاولات الغرب عرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

القمة "الروسية الإفريقية" واجتماع قوى الحرية والتغيير السودانية بالقاهرة محور اهتمام كبار الكُتّاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا