الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمواطنين حول دوار البحر

دوار البحر
دوار البحر

وجهت هيئة الدواء رسالة هامة للمواطنين عن دوار البحر وطرق تجنب مضاعفاته.

وقالت الهيئة: "دوار البحر أو دوار الحركة هو إحساس بالغثيان، التعرق، الدوخة أو القىء بسبب ركوب وسائل المواصلات". ​​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالجلوس في كرسي أمامي، تغمض عينيك، تتنفس ببطء، وتمضغ العلكة بالإضافة إلى احتياط تناول أدوية دوار البحر التى تساعد فى تجنب المضاعفات بعد استشارة الطبيب أو الصيدلى.

وأطلقت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة لتفادى وتجنب دوار البحر تضمنت: 
١- الالتزام بالراحة وأخذ قسط كافٍ من النوم، لأن التعب يضعف قدرتك على التحمل والتعرض للدوار.

2- تجنب تناول المشروبات الكحولية، لأنها تزيد من خطر الإصابة بدوار البحر والدوخة.

3- تناول الزنجبيل وهو من العلاجات العشبية التى تساعد في علاج دوار البحر، فمن الممكن تناول الزنجبيل قبل الخروج أو ركوب الطائرة أو المواصلات السريعة.

4- القرفة، تحتوى القرفة على نسبة عالية من العناصر والخصائص التى تحد من الصداع والدوخة والشعور بالدوار وخصوصًا دوار البحر.

5- تجنب التعرض للروائح النفاذة التى تزيد من الشعور بالدوار والدوخة.

استشارة الطبيب الشعور بالدوار الدواء المصري الدواء المصرية تناول المشروبات الكحولية هيئة الدواء المصري هيئة الدواء المصرية

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|آخر تطورات حفل ترافيس سكوت واعتزال محمد عبدالشافى

مشاركة الرئيس السيسى فى قمة سانت بطرسبرج على رأس اهتمامات الصحف

الرئيس السيسى يعزى نظيره الإماراتى فى وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد

التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو

موسكو: محاولات الغرب عرقلة القمة الروسية الإفريقية باءت بالفشل

"القاهرة الإخبارية": وزير خارجية النيجر يعلن نفسه رئيسًا للحكومة بالإنابة للبلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا