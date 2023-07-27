شركة سفر أمريكية: مصر من بين الوجهات الأسرع نموًا وتفضيلا للسياح الدوليين

أكد تقرير صادر عن "سكيفت"، شركة الإعلام الأمريكية المتخصصة بالسفر وتحليل شركات الطيران والفنادق والسياحة، بشأن أحوال قطاع السفر بالشرق الأوسط، أن مصر تعد من بين الوجهات الأسرع نموًا وتفضيلا للسياح من جميع أنحاء العالم.

وسلط التقرير الضوء على الاهتمام الذي توليه الدولة بملف السياحة خلال الفترة الماضية لصياغة رؤية مستقبلية لهذا القطاع، مشيرًا إلى دراسة الحكومة زيادة أعداد الغرف الفندقية بما يسهم فى تحقيق خطط الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول نهاية هذا العام، بعد ان استقبلت البلاد بالفعل حوالي 12 مليون سائح العام الماضي.

وذكر التقرير أن الدولة المصرية تدرس عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية أبرزها استغلال المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية وتحويلها إلى فنادق خاصة.

وأضاف أنه تم تحويل مبني مجمع التحرير في وسط القاهرة إلي فندق، وهو يعد الآن وجهة سياحية شهيرة في البلاد.

وتابع "لقد أدركت مصر أن مجرد وجود هدف طموح لجذب 30 مليون سائح بحلول نهاية هذا العام قد لا يكون كافياً. كما يحتاج أيضًا إلى خلق القدرة على استيعاب هؤلاء السياح المحتملين".

وجاء في التقرير أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الثانية بين الوجهات الأسرع نموًا للوافدين الدوليين في عام 2022 بعد النمسا، كما كانت الدولة هي الأكثر زيارة في المنطقة العام الماضي مع 22.7 مليون سائح وافد، يليها السعودية ومصر والمغرب.

ولفت التقرير إلى تسارع تعافي قطاع السفر والسياحة بالشرق الأوسط على خريطة السياحة العالمية، مضيفا: "في خضم تعافي السفر العالمي ، تظهر أهداف السياحة الطموحة في الشرق الأوسط على أنها واقعية وليست طموحة بشكل مفرط ، مدعومة بجهود بناء القدرات الاستراتيجية".

وتتخذ مصر عدة إجراءات لحماية القطاع السياحى من تبعات أزمة كورونا، واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية، والتغلب على التحديات الرئيسية التي أثرت على السياحة العالمية، مثل قيود السفر والمخاطر الصحية والمخاوف الأمنية، وهو ما انعكس في الانتعاش الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة المصري واستقبال البلاد كثر من سبعة ملايين سائح في النصف الأول من عام 2023.